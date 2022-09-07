Зауральцы могут задать Роспотребнадзору вопросы по организации питания школьников

«Горячая линия» по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях работает в Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области.

До 16 сентября специалисты Управления Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы, касающиеся организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания учащихся, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей в общеобразовательных организациях; дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания.

В пресс-службе управления сообщили, что операторы осуществляют круглосуточный прием звонков, первичную консультацию, а также по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Консультации специалистами Управления Роспотребнадзора по Курганской области проводятся в соответствии с режимом работы с 8:30 до 17:30.

Телефоны для консультаций: Единый консультационный центр - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный; в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области (г. Курган): 8(3522) 46-66-61. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» - 8(3522) 24-11-59.

Телефоны специалистов территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Курганской области:

Кетовский территориальный отдел: Кетовский район - 8 (35231) 2-31-31; Половинский район - 8 (35238) 9-21-20.

Петуховский территориальный отдел: Петуховский район - 8(35235) 3-82-80; Макушинский м.о. - 8 (35236) 2-09-01.

Лебяжьевский территориальный отдел: Лебяжьевский район - 8 (35237) 9-06-50.

Катайский территориальный отдел: Катайский район - 8 (35251) 2-10-27; Далматовский район - 8 (35252) 3-67-56.

Шумихинский территориальный отдел: Шумихинский м.о. - 8 (35245) 2-09-10; Щучанский район - (35244) 3-71-84; Куртамышский район - 8 (35249) 2-14-17.

Шадринский территориальный отдел: г. Шадринск - 8 (35253) 6-29-35; Каргапольский район - 8 (35256) 2-18-23.



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