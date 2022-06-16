Зауральцы, на приём к судебному приставу можно попасть без предварительной записи и очередей

УФССП России по Курганской области напоминает зауральцам о том, что любой гражданин может обратиться к дежурным сотрудникам без предварительной записи и задать интересующие вопросы.

Прием граждан во всех подразделениях Управления (в том числе в Кургане и районах области) проводится ежедневно с 8 до 17 часов в рабочие дни (по пятницам – до 15.45). В Кургане дежурные сотрудники ведут прием по адресу: ул. Дзержинского, 54А, в районах – в действующих отделениях. На первоначальном приеме специалисты готовы предоставить обратившимся краткую информацию об исполнительном производстве, судебном приставе-исполнителе, ведущем исполнительное производство, принять любые заявления или обращения в рамках исполнительного производства, оплату задолженности, помочь в оформлении необходимых справок, выдать процессуальные документы. В 2022 году к дежурным сотрудникам обратились более трех тысяч зауральцев.

Если у гражданина нет возможности посетить отделение судебных приставов, он может узнать информацию по своему исполнительному производству дистанционно в Центре информирования граждан по телефону: 8 (3522) 49-18-19. Специалисты центра отвечают на звонки ежедневно, они могут предоставить данные о наличии задолженности, порядке ее погашения, о наличии или отсутствии исполнительных производств, ответить на вопросы о снятии ареста с банковского счета, запрете на регистрационные действия по имуществу, ограничении выезда за пределы РФ, списании денежных средств со счетов в банке и т.д. Всего за 5 месяцев Центр информирования граждан принял и обработал почти 11 тысяч звонков.

Для более детального изучения своего вопроса зауральцы могут записаться к судебному приставу, ведущему исполнительное производство, с помощью сервиса «Запись на личный прием» (на сайте УФССП России по Курганской области или на сайте ФССП России). В разделе подробно описан механизм записи, а также указан порядок приема. Для записи потребуется авторизация с помощью личного кабинета на портале Госуслуг.

Пресс-служба УФССП России по Курганской области.

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