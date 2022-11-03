Зауральцы напишут военно-патриотический диктант

Департамент образования и науки Курганской области приглашает всех зауральцев принять участие во Всероссийском военно-патриотическом диктанте.

Мероприятие начнётся 15 ноября в 10:00 часов по московскому времени. Диктант можно написать очно, дистанционно и онлайн на сайте проекта. Всего в акции примут участие более 50 тысяч человек со всей страны – заявки поданы из 89 регионов.

В течение часа участникам будет необходимо ответить на 60 вопросов по истории России, продемонстрировать знания о её сражениях, вооружении, победах и полководцах, а также о военных действиях, отображенных в искусстве, литературе и документах.

Всероссийский военно-патриотический диктант проводится для повышения уровня патриотизма, развития ценностного отношения к истории России.В качестве организаторов выступают учебно-методический центр «Авангард» и Российское общество «Знание».

Фото Николая Пушилина.

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