Зауральцы окунутся в атмосферу славянских обрядов

В селе Частоозерье Курганской области 9 июля состоится масштабный славянский фестиваль «Купала». Мероприятие пройдет на праздничной площадке мясокомбината «Велес», которую построили для принятия гостей в 2022 году.

Купала — один из древнейших праздников, который сохранил неизменными множество традиций и обычаев наших предков до наших дней: сбор целебных трав, плетение венков, купание в озере, прыгание через костры, хороводы и игровые забавы, целовальные игры и народные гуляния. Гостям фестиваля «Купала» представится возможность узнать историю происхождения праздника, принять участие в сопутствующих ему обрядах и традициях.

12:00 часов. Центр села Частоозерья.

В центре села Частоозерья состоится костюмированное шествие «Купальские гуляния» с участием творческих коллективов Курганской области. В сопровождении брички, запряженной бравой лошадкой, с песнопениями и потехами, шествие последует по улицам села, где будут установлены столы с угощениями от местных умельцев. Гости праздника смогут принять участие в шествии и увидеть, как в старину проходили уличные гуляния.

13:00 часов. Праздничная площадка (база отдыха «Велес»)

На большой сцене праздничной площадке «Велес» состоится фестиваль «Купала».

В рамках праздника выступят фольклорные коллективы из 10 районов Курганской области, которые покажут собственные народные представления.

Зрителей ждет театрализованное представление «Купала» от Частоозерского творческого коллектива. Благодаря этому уникальному представлению гости праздника узнают легенду о Костроме и Купале, станут участниками большого хоровода, посмотрят на потешное сватовство и женитьбу Ярилы, окунутся в атмосферу славянских обрядов, в том числе целовальных игр.

В рамках фестиваля «Купала» состоится грандиозный концерт с участием известных музыкальных коллективов, который организовал мясокомбинат «Велес».

19:00 - группа «Балаган Лимитед»

20:00 - группа «Технология»

21:00 - группа «Комиссар»

23:00 - группа «Кипелов»

22:00 часа. Малая сцена (озеро на базе отдыха «Велес»)

В рамках фестиваля состоится грандиозное огненное шоу на малой сцене, расположенной на озере, которое было специально создано для проведения «Купалы».

Гости праздника увидят шоу с водяным и русалками, обрядами пускания венков и огневиц по озеру, зажжение купальского костра и сжигание чучела Ярилы, скатывание горящего колеса «Коло» в воду.

Кульминацией вечернего представления на озере станет огненное шоу от популярного на Урале коллектива – братьев Непочатых!

12:00-22:00 часов. Праздничная площадка (база отдыха «Велес»)

В шатрах ремесленников будут проходить мастер-классы по изготовлению оберегов, плетению венков, изготовлению глиняных изделий. На фестивале можно будет приобрести веники для бани и травяные чаи, вкуснейший мед и варенье, сувениры и игрушки.

Каждый желающий сможет стать участником старинных забав и игр, почувствовать энергетику хороводов и песнопений, сделать фото на память в

В этот день у всех появится возможность побывать на уникальном мероприятии, слиться воедино с природой, остановившись в палаточном городке в Частоозерье!

Ну и, конечно, на протяжении праздника у организаторов мероприятия - компании «Велес» - будет организована торговля вкуснейшими мясными блюдами на гриле, прохладительными напитками, чаем.

Для гостей обустроено кафе под открытым небом с комфортабельной зоной питания, автомобильная парковка, площадка для установки палаток.

Вход свободный.

На фестивале будет работать наша съёмочная группа. Ребята обязательно расскажут о том, как прошёл праздник. Следите за новостями.

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