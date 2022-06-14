Зауральцы определили лидеров голосования за территории благоустройства

Лидерами рейтинга в Кургане стали: площадка для занятий экстремальными видами спорта в микрорайоне Заозёрный (5729 голосов) и общественная территория вдоль береговой линии водоема в районе ул. Отдыха, 8 – ул. Луначарского, 2 в поселке Северный (5025 голосов); в Шадринске — общественная территория в поселке Осеево по ул. Батуринской (5196 голосов).

«Я благодарю жителей Кургана и Шадринска, тех, кто принял участие в голосовании. Вы отдали голоса за те территории, которые являются для вас наиболее важными и значимыми. Данные территории будут благоустроены в первую очередь», - отметил координатор партийного проекта «Городская среда» Игорь Прозоров.

Победившие территории приведут в порядок в 2023 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и партийного проекта «Городская среда».

В этом году благоустроят победителей рейтингового голосования 2021 года: в Кургане - парк в 4-ом микрорайоне и общественную территорию на берегу озера Чёрное в Заозёрном и набережную Тобола в Энергетиках; в Шадринске приведут в порядок пешеходный мостик через р. Канаш. По проекту предусмотрено обновление конструкций, благоустройство пешеходных подходов и установка освещения.



По информации департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

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