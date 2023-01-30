Зауральцы отправят мобилизованным влажные салфетки

Представители епархиальной службы «Милосердие»просят жителей Курганской области помочь с приобретением влажных салфеток для мобилизованных военнослужащих.

«Дорогие друзья милосердия! 16 января мы закупили влажные салфетки для наших мобилизованных. Но очень нужны ещё влажные салфетки, любые, можно даже автомобильные! Также нужны молитвословы православного воина. Следующая отправка будет примерно через две недели», - обращается ко всем неравнодушным зауральцам координатор службы Евгения Гельцель.

В пресс-службе епархии сообщили, что прием благотворительной помощи производится в Центре гуманитарной помощи при храме Порт-Артурской иконы Божией Матери, по адресу: город Курган, улица Ястржембского, 41а (на территории завода «Курганприбор»).

Вход на склад в здание напротив храма, слева в железные ворота, на второй этаж. Информацию можно уточнить по телефону 8(922)677-88-48.



Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.