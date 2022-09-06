Зауральцы отправятся на форум #МЫВМЕСТЕ

Представители социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтёрских движений, органов государственной власти, медиа и СМИ примут участие в Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

В программу форума гражданского участия войдут благотворительные акции, панельные дискуссии и тематические экспертные сессии.Программа представлена четырямитреками — «импакт» (импакт-медиа, импакт-инвестиции, эко-добровольчество, разумное потребление и другое), «социальная поддержка» (благотворительность, помощь социально незащищенным категориям населения, спорт, здравоохранение, цифровая безопасность), #МЫВМЕСТЕ (гуманитарное сотрудничество, консолидация общества, реагирование на вызовы, устойчивое развитие, гуманитарная миссия на Донбассе, страхование/компенсации волонтёрам) и «страна возможностей» (развитие человеческого капитала, новые возможности в регионах, туризм, поддержка молодых специалистов, добровольчество в студенческой среде, культурные проекты, кросс-культурная коммуникация, арт-резиденции, экосистемы Росмолодёжи).

Как сообщает Молодёжный портал Зауралья, в рамках форума состоится торжественная церемония награждения и подведения итогов Международной премии за вклад в развитие гражданского общества и решение социальных проблем «МЫ ВМЕСТЕ»/«WE ARE TOGETHER».

Подать заявку на участие в форуме можно до 21 ноября на сайте.

Фото с сайта prospekt45.ru.

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