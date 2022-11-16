Зауральцы передадут «Новогодний привет солдату»

В Кургане стартует акция под названием «Новогодний привет солдату».

Трогательное и искреннее поздравление военнослужащему, участвующему в специальной военной операции на Украине, можно отправить на бланке фирменной открытки или принести изготовленную своими руками. Письма детей и взрослых будут переданы по линии Министерства обороны Российской Федерации и обязательно найдут своего адресата, которому будет приятно получить привет с родной стороны.

Добавим, что зауральские дети активно принимают участие в акции «Письмо солдату», пишут целыми школами, передают слова поддержки, красиво оформляют листы. В городе Шадринске, к примеру, детская художественная школа совместно с типографией, епархией и местным телеканалом подготовили 100 открыток для мобилизованных, за основу взяли рисунки юных горожан.

Фото предоставлено администрацией города Шадринска.

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