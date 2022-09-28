Зауральцы, подольше не стареть помогут танцы!

Начальник Курганского областного госпиталя ветеранов войн Вячеслав Байчурин открыл секрет, как подольше не стареть. Оказывается, нужно танцевать!День пожилых людей – это праздник не только тех, «кому за». Как выяснили ученые, старение человеческого организма начинается едва ли не сразу после полового созревания. Уже к 20 годам появляется саркопения – это уменьшение количества мышечных волокон, с 25 лет начинается угасание когнитивных функций. Впрочем, оставим ученым их страшные выводы, возможно, так оно и есть, только у них это – терминология, а у нас, людей далеких от науки, – это и есть жизнь. То есть, по сути, жизнь – это и есть процесс старения. А потому День пожилых людей – праздник общий.

Россия – среди самых «старых»

В 2019 году, впервые в истории человечества, общее число пожилых людей (старше 65 лет) на планете Земля превысило число детей до 5 лет. Разрыв с каждым годом только увеличивается, и к 2050 году на каждого ребёнка до 5 лет по статистике будет приходиться более 2 стариков. Такие данные приводит ООН. Учёные подчёркивают, что разрыв по данным показателям грозит самому существованию стран, а не только лишь их экономике. Ведь сохранение подобной тенденции приведёт к тому, что новые поколения будут настолько малочисленны, что не смогут обеспечить пожилых людей.

Согласно исследованию, больше всего пожилых людей живёт в Японии – 29% от общего числа населения этой страны. На втором месте Италия – 23%, третье – в целом Евросоюз – 19,7%. США расположились на четвёртой строчке – 15,4%. Замыкает пятёрку стран Россия – 14,1%.

Что касается России, то более всего людей старшего возраста проживает в центральных регионах страны, входит в десятку «лидеров» и Курганская область. Почти треть населения Курганской области – это пожилые люди, здесь мы сравнялись с Японией

По прогнозам ООН, к 2050 году каждый 6-ой человек в мире будет старше 65 лет. Можно грустить о таком положении дел, ведь старость, как известно, не радость, но разумнее всего – готовиться к этому периоду жизни загодя, если не с молодости, то после 30 лет точно. Как готовиться? Содержать свое здоровье, физическое и ментальное, в порядке. И, конечно, многое зависит от медицины и от врачей-гериатров.

Пожилой – значит, больной

Геронтология как наука, изучающая проблемы старения человека, ищущая возможности продлить активный возраст, зародилась в начале 20 века, однако фундаментальные исследования в нашей стране начались после 50-х годов. А о специалистах-гериатрах, помощь которых доступна широким массам, заговорили, кажется, и вовсе в наши дни. В Курганской область оплотом медицинской помощи, лечения, оздоровления пожилых людей является Курганский областной госпиталь ветеранов. О специфике работы рассказал главный врач госпиталя Вячеслав Юрьевич Байчурин.

– Вячеслав Юрьевич, есть геронтология, а есть гериатрия, это одно и то же?

– Геронтология – это наука, исследующая процессы старения с разных сторон: биологической, медицинской, социальной, психологической. Гериатрия - раздел геронтологии, который занимается медицинской стороной старения, диагностикой болезней, их лечением и предупреждением. Врач-гериатр оказывает медицинскую (терапевтическую) помощь пожилым и старым людям, так как – и это стоит признать – здоровой старости не существует.

– Если взять среднестатистического пожилого курганца, то это больной человек?

– Есть, наверное, счастливые исключения, однако к нам, докторам, люди приходят тогда, когда уже требуется помощь. Численность лиц старше трудоспособного возраста в Курганской области на июнь этого года – 224 595 чел. Доля пожилого населения в Курганской области – 29,1%. Около 80% лиц старшего поколения страдают множественной хронической патологией, в среднем на одного пациента в области старше 60 лет приходится 4–5 хронических заболеваний. Среди инвалидов области – 69% лица пожилого возраста. По этой статистике можно, думаю, судить о здоровье пожилых.

– Какие недуги беспокоят ваших пациентов?

– Как и везде в мире. Болезни системы кровообращения, новообразования, эндокринологические, имею в виду диабет прежде всего. Основной возрастной маркер – это синдром старческой астении: ассоциированный с возрастом синдром, включающий в себя общую слабость, медлительность, непреднамеренную потерю веса. Сопровождается снижением физической и функциональной активности многих систем.адаптационного и восстановительного резерва. Теряется способность к самообслуживанию, развивается зависимость от посторонней помощи.

Трехуровневаяпомощь

– Как работает система гериатрической помощи в нашем регионе?

– 29 января 2016 года утвержден приказ МЗ РФ № 38 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» , утверждено положение об организации деятельности гериатрического центра, разработано положение о гериатрическом кабинете поликлиники. 29 декабря 2016 года принят приказ Департамента здравоохранения Курганской области №1462 «Об отдельных вопросах оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» населению, проживающему на территории Курганской области». Согласно приказу, разработана трехуровневая система оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста:

1 уровень – амбулаторный прием в поликлиниках города Кургана и области врачами терапевтами, прошедшими специальную подготовку по вопросам гериатрии. Задачей специалистов является выявление гериатрических синдромов и своевременное паправление пациента к врачу-гериатру.

2 уровень – межрайонные гериатрические кабинеты. Один кабинет, согласно Порядку, организуется на 20 тыс. населения пожилого и старческого возраста.

3 уровень – Гериатрический центр на базе ГБУ «КОГВВ» (госпиталь). Задачей центра является улучшение качества и увеличение средней пpoдoлжитeльности жизни лиц пожилого и старческого возраста.

В Курганской области открыто 8 гериатрических кабинетов: в нашем госпитале, в курганских поликлиниках №1 и №2, в Мишкинской, Кетовской, Каргапольской, Макушинской, Лебяжьевской центральных районных больницах.

Специиализированная медицинская помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях, согласно Порядку Минздрава, оказывается на гериатрических койках из расчета 1 койка на 2000 лиц старше 70 лег. В Курганской области граждан старше 70 лет – 93 146 чел., таким образом, в области должно быть не меньше 46 гериатрических коек. На данный момент таковых мест 47, по области работает 9 врачей гериатров, 4 из них – в госпитале.

– Расскажите, пожалуйста, про Гериатрический центр.

– Центр действует на базс ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн» с 1 апреля 2017, в состав его входит 24 гериатрических койки на базе терапевтического отделения. Центр оснащен необходимым оборудованием. В отделении находится 15 функциональных кроватей, ходунки, трости, инвалидные кресла, ростомер, весы, устройства для усиления звука. Оборудована беспроводная система вызова медперсонала. С пациентами работает вежливый средний и младший медицинский персонал, обученный особенностям общения и ухода за пожилыми людьми. В центре применяются методики психотерапии, работает психолог и психотерапевт.

Учитывая тот факт, что в госпитале находится еще и офтальмологический центр, то для пожилых пациентов мы проводим консультации окулистов, при необходимости – готовим их к оперативному лечению при наличии показаний. Пациентам доступны консультации невролога, эндокринолога, стоматолога, оториноларинголога. Для пациентов организовано лечебное сбалансированное питание, 6 раз в день.

На базе госпиталя имеется физиотерапевтическое отделение, массажный кабинет, зал ЛФК, кабинеты УЗИ, эндоскопии, функциональной диагностики.

Для специалистов госпиталя проводятся занятия в Школе по уходу за пожнлыми людьми: особенности общения с ними, обработка пролежней, правила личной гигиены, принципы питания.

По результатам лечения в гериатрическом центре при выписке даются подробнее рекомендации по питанию, двигательной активности, лечению. За 6 месяцев 2022 года в центре пролечено 223 пациента.

За старость отвечает каждый лично

– Как пожилому человеку попасть на лечение в госпиталь?

– В поликлиниках Курганской области с 2018 года участковыми врачами проводится скрининг «Возраст не помеха» людям пожилого и старческого возраста, по результатам которого пациенты направляются на консультацию врача – гериатра. Обязательным прием является для тех, у кого итоги скрининга по опроснику – 3 и более балла, у кого происходят частые падения, переломы, резкое снижение аппетита, нарушения сна, снижение веса, а также для тех, кто испытывает полипрагмазию (ежедневно принимает большое количество лекарств). Госпитализация на гериатрические койки производится в плановом порядке, требуется направление от участкового врача, врача общей практики с результатами обследования. В нашем центре созданы все условия для лечения пожилых пациентов, мы рады помогать всем.

– Вячеслав Юрьевич, дайте совет, как подольше не стареть?

– Наша задача делать всё, чтобы на этом жизненном этапе сохранить здоровье, социальную активность, ясность ума. Начинать борьбу за хорошую старость надо как можно раньше. Здесь важна личная ответственность человека. В 80 лет можно ходить на курсы английского, а можно лежать в постели и нуждается в уходе. Здоровый образ жизни – главный принцип здорового долголетия. Еда без излишков, меньше консервантов, соли, сахара и жиров, больше круп, овощей и фруктов. Всё это известно и у всех на слуху, осталось только начать делать! Нужно работать головой. Доказано: если мозг работает интенсивно, это замедляет старение. Мозговая активность – профилактика болезней старения. На ускорение процессов старения влияет отсутствие социальных контактов. Больше общайтесь! И не только со сверстниками, но и с детьми и внуками.

И открою секрет: в мае я принимал участие во Всероссийском конгрессе по геронтологии в Москве. Один очень уважаемый профессор вполне серьезно заявил и обосновал: чтобы дольше не страеть, нужно танцевать!

Беседовала Анна Лимонова.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.