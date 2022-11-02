Зауральцы поклонятся мощам Сергия Радонежского

В Курганскую епархию прибудет ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского.

Как пояснили в пресс-службе главы региона, после обращения митрополита Курганского и Белозерского Даниила и губернатора Курганской области Вадима Шумкова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил принесение святыни и в Курганскую область.

Поклониться мощам Сергия Радонежского 12 ноября можно будет в Свято-Троицком соборе города Кургана,13 ноября в Александро-Невском кафедральном соборе, уточнили в пресс-службе епархии.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил отметил: «От того, как мы будем молиться, будет зависеть жизнь нашего Отечества, каждого из нас, наших воинов, которые сейчас защищают нашу страну и наше Отечество»

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