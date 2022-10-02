Зауральцы, помочь мобилизованным можно через "Сбербанк Онлайн"

Пользователи, у которых есть приложение "Сбербанк Онлайн", могут перевести деньги на специальный счёт, созданный для сбора средств для мобилизованных, добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине, с помощью QR-кода.
Для того, чтобы перевести средства, нужно зайти в приложение, нажать на кнопку для считывания QR-кода, в левом верхнем углу. После считывания кода вам нужно будет указать сумму, которую вы хотите перевести, и подтвердить перевод.
Номер расчетного счета: 40603 810 4 3200 4000017
Корреспондентский счет: 30101 810 1 0000 0000650
Валюта счета: RUR
БИК: 043735650
Наименование банка: ПАО Сбербанк
ИНН: 4501028290
Наименование получателя: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 1"
Место обслуживания: Курган
Наименование платежа: пожертвование
Физическим лицам нужно указать ФИО, юридическим – свои реквизиты
Также напоминаем, что в Кургане гуманитарная помощь (теплые вещи, спальники, туристические коврики, продукты с длительным сроком хранения и др.) принимается ежедневно без выходных по двум адресам: ул. Советская, 110 и ул. Техническая, 4. Пункты работают с 10:00 до 19:00.
Также помощь принимают центры социального обслуживания во всех городах, округах и районах.
По информации пресс-службы губернатора Курганской области.
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