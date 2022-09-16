Зауральцы помогли собраться в школу более чем 2400 зауральским детям из малоимущих семей

Помощь в подготовке к новому учебному году в рамках традиционной благотворительной акции «Соберём ребёнка в школу» получили более 2400 зауральских детей из малоимущих семей.

«Акция «Соберём ребенка в школу» всегда находит живой отклик у зауральцев. Я хочу искренне поблагодарить за активную жизненную позицию всех тех, кто не остался равнодушным к проблемам семей, нуждающихся в поддержке, и присоединился к акции», – отметила начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова.

В этом году территориальными комплексными центрами социального обслуживания региона было собрано более 1 млн 300 тысяч рублей спонсорских средств. На эти деньги для мальчишек и девчонок было приобретено порядка двух тысяч канцелярских наборов, 130 рюкзаков, более 440 предметов одежды – это школьная форма и спортивная обувь.

За счёт средств благотворителей также помогли подготовиться к школе 13 ребятам, прибывшим из Донецкой и Луганской народных республик, сообщается в группе Управления социальной защиты по Курганской области в соцсети «Вконтакте».

Кроме того, в рамках акции Главное управление соцзащиты совместно со своими социальными партнёрами – Курганским отделением Сбербанка и региональным отделением общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» – организовало благотворительный сбор макулатуры. В результате на переработку было передано более 10 тонн макулатуры. На вырученные средства были куплены 250 наборов школьных принадлежностей, которые затем были переданы в региональные организации социального обслуживания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также в Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Зауральские ребятишки получили цветную бумагу, пластилин, фломастеры, краски, карандаши, альбомы, тетради и многое другое.

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