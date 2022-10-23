Зауральцы посетят спектакль про Золушку и побывают на экскурсии по военному Зауралью

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на 23 октября.

Библиотека имени А. К. Югова

В 09:00 северная ходьба. Открытая тренировка. Бесплатно.

Театр кукол «Гулливер» приглашает в 11 и 13 часов на спектакль «Золушка». Место проведения - ДКМ.

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова

В 13:00 пройдет мастер-класс по валянию из шерсти (вход платный).

С 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки:

VI Всероссийская выставка акварели, «Таинственный мир русских икон» и выставку макетов кораблей Владимира Зорина 0+. Вход на все выставки платный.

В Курганском областном Доме народного творчества можно посетить выставки: «Туризм в Курганской области» (вход свободный), «Первозданная Россия», «Музей музеев» и «Планета живых пауков». Вход платный.

Курганский областной краеведческий музей

В 12.00 можно посетить тематическую экскурсию «Зауралье в годы войны» (6+). Вход платный.

В 15.00 пройдет мастер-класс по изготовлению открытки «Под зонтом» (6+). Вход платный.

Шадринский драматический театр

В 11.00 пройдет спектакль «Одуванчик», 0+. Платно.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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