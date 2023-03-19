Зауральцы посетят выставки и спектакли

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на 19 марта.

Курганский областной краеведческий музей.

В 12:00 и 15:00 - тематическая экскурсия «Разнообразие животного мира Курганской области» (6+). Вход платный.

С 10:00 до 18:00 можно посетить выставки: «Крым и Россия — вместе!» (платно), «Курганская область: история в лицах» (платно), «Малиновый звон» (платно), «Ни шагу назад!» (вход свободный), «Родное Зауралье» (вход свободный), «В стране большой, в стране единой» (вход свободный), «Азбука подземных кладовых» (платно), «По следам древних» (платно), «Мир глазами курганцев – 2022» (вход свободный), «Добро из детских рук» (вход свободный), «Мечты о море» (вход свободный), «Маленькие создания природы» (платно).

Курганский театр кукол «Гулливер».

В 11:00 и 13:00 спектакль «Рукавичка», с 2 лет.

Возможна оплата билетов Пушкинской картой.

Место проведения: ДКМ.

Курганская филармония.

Камерный зал, начало в 12:00.

Павел Бажов сказ «Хозяйка Медной горы».

Читает Заслуженная артистка РФ Ольга Манус.

Платно. Билет можно оплатить Пушкинской картой.

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова.

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников «Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно. (только по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по Областной весенней выставке из мастерских художников и выставке к юбилею КРО СХР «Художники земли Курганской» (из фондов музея) (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Отечественное искусство 20-21 вв.»

(по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

Курганский театр драмы.

В 18 часов спектакль-концерт «Старые песни о главном-2».

Возможна оплата билетов Пушкинской картой.

Место проведения: ДКМ.

Курганский областной Дом народного творчества.

С 10:00 до 18:00 можно посетить действующие выставки: «Музей музеев» (платно), «Курганская область - это развитие!» (вход свободный), «Территория творчества» (вход свободный),

С 11:00 до 16:00 можно посетить выставку-ярмарку «Живой калейдоскоп». Платно.

Город Шадринск.

Шадринский драматический театр.

В 15:00 - спектакль «Царевна-Лягушка», 3+.

Платно. Пушкинская карта.

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