Зауральцы познакомятся с продукцией фермеров и побалуют себя деликатесами

Жители и гости Кургана накануне дня памяти Святого Александра Невского, покровителя города, могут познакомиться с продукцией местных фермеров.

В городе развернётся Александровская ярмарка. Как отметила начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко, ярмарки и городские гулянья издавна были частью русской культуры и истории. Традиция проведения ярмарок в Курганской области берет начало с XIX века. В Курганском округе работали три большие городские ярмарки: Алексеевская, Дмитриевская и Рождественская. «Любая ярмарка была для обычных людей настоящим праздником, который помогал отвлечься от рабочих будней, приобрести или продать необходимые товары и отдохнуть душой. Мы чтим традиции наших предков, возрождая их, и создаем новые», - сказала Наталья Гончаренко.

На Троицкой площади около 60 курганских сельхозтоваропроизводителей представят свежесобранный урожай этого года. Для руководителей учреждений социальной сферы будет представлена возможность заключить прямые договоры с местными производителями со значительными скидками, сообщили в пресс-службе главы региона.

Как подчеркнул директор департамента АПК Павел Кощеев, для аграриев запланирована деловая программа — ежедневные тематические семинары и круглые столы, темы будут интересны как крестьянско-фермерским хозяйствам, кооперативам и юридическим лицам, так и личным подсобным хозяйствам и гражданам, планирующим заниматься агробизнесом — от оказания грантовой поддержки до организации сбыта готовой продукции.

Осенняя ярмарка продолжит свою работу до 20 октября.