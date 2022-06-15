Зауральцы презентуют крымчанам свои проекты по экологии и промышленному дизайну

Фестиваль творческих сообществ «Таврида - Арт» подарит возможность молодым талантам получить финансирование до полутора миллионов рублей на реализацию своих проектов, пройти стажировку в передовых компаниях, получить рекомендации по трудоустройству, а также подарит новые знакомства и заряд вдохновения.

В этом году обучение на «Тавриде» можно пройти сразу по нескольким направлениям: экология, боевые искусства, промышленный дизайн, гейм-дизайн, креативное развитие Дальнего Востока и Арктики. В конце каждой смены участники презентуют свои итоговые проекты гостям и жителям Крыма.

Стать участником фестиваля могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Выбрать и зарегистрироваться на понравившуюся смену можно на сайте: vk.cc/cdn9mt.

Фестиваль стартовал 12 июня, в День России, в Крыму. Первая смена «Кириллица» приурочена к Году культурного наследия народов России. Участники заезда - 400 молодых талантов из 73 регионов России, Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщили в пресс-службе главы региона.

Добавим, что в следующие семь смен участников фестиваля ждёт джазовый концерт, показы спектаклей с тренингами от выдающихся мастеров, раскрытие способностей через боевые искусства.

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