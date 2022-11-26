Зауральцы приехали на «Михайловский торжок» угоститься салом и научиться махать шашкой

В селе Рычково Белозерского округа в эти минуты проходит грандиозный праздник — сельскохозяйственная ярмарка «Михайловский торжок» и открытие нового этнографического комплекса «Казачье подворье». Комплекс совмещает 2 проекта - «Дом казака» и «Музей зауральской деревни».

В Доме воссозданг быт беломестного казака конца XIX - начала ХХ веков, а второй представляет собой музей под открытым небом, где в качестве экспонатов представлены подлинные деревенские дома, перевезенные сюда из разных уголков Курганской области. Самый старый дом, из лиственницы, датируется серединой XIXвека.

Выступают лучшие творческие коллективы Зауралья и работают торговые ряды, где можно приобрести продукцию сельхозтоваропроизводителей и изделия мастеров-ремесленников, в том числе сувениры.

Для гостей подготовлена насыщенная развлекательная программа — экскурсии и различные состязания.

Василий Малухин. Фото автора.