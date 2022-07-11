Зауральцы примут участие в форуме добровольцев

Жителей Курганской области приглашают на окружной форум добровольцев Уральского и Приволжского Федеральных округов.

Форум добровольце пройдёт со 2 по 5 августа в Нижнем Новгороде. Мероприятие объединит около 400 инициативных и неравнодушных представителей добровольческих организаций, сообщает группа правиткльства Курганской области в соцсети «Вконтакте».

Программа включает в себя три блока: мероприятия, направленные на консолидацию граждан, НКО и государства, поиск и реализация возможностей развития себя и своих инициатив, формирование сопричастности молодёжи к развитию региона.

Участниками форума добровольцев могут стать лица старше 18 лет, для этого необходимо пойти регистрацию до 12 июля на портале ДОБРО.РФ.

Региональный центр развития добровольчества получил сертификат о соответствии всем требованиям, заявленным Ассоциацией волонтёрских центров для таких учреждений. Сертификацию проводили сотрудники дирекции АВЦ Сергей Кузьмин и Вадим Король. Эксперты положительно отметили имеющиеся инфраструктурные площадки – мультицентр «Скрепка», коворкинг-пространство на базе центра добровольцев, а также высокий уровень социальной активности некоммерческого сообщества.