Зауральцы примут участие в марафоне от общества «Знание»

Новый просветительский марафон от общества «Знание» начнётся в последний день лета, 31 августа. В течение трёх дней участников будут ждать выступления более 200 лекторов. Своими знаниями поделятся государственные деятели, лидеры бизнеса, учёные и популяризаторы науки.

Марафон будет состоять из пяти площадок, расположенных в разных городах. На каждой закреплена отдельная тема: «Знание. Сила», «Знание. Сделано в России», «Знание. Наследие России», «Знание. Экология» и «Знание. Мы вместе».

Впервые зарегистрироваться на марафон смогут все желающие. У жителей Зауралья тоже есть такая возможность. Отбор проводится по результатам творческого конкурса. Для этого нужно опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» пост с интересным фактом о России, ее истории, науке, технологиях, искусстве, экологии, а также регионах или их особенностях.

Для тех, кто не сможет побывать на марафоне лично, будет организована трансляция, сообщается в группе правительства Курганской области в соцсети «Вконтакте». Из любой точки страны зрители смогут послушать лекции и выступления спикеров.

С 1 по 9 сентября пройдет акция «Поделись своим знанием». Представители общественных организаций, государственные деятели и губернаторы в День знаний посетят школы, вузы и выступят на открытых уроках. 2 сентября в рамках марафона пройдёт премьера просветительского спектакля «Трудный экзамен». Посмотреть постановку можно в прямой трансляции на сайте марафона и в сообществе «ВКонтакте» по ссылкам: vk.com/znanierussia и marathon.znanierussia.ru.