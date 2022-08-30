Зауральцы примут участие в создании путеводителя по искусству

Первый в России «Путеводитель по объектам современного искусства», расположенным в разных регионах страны, создается участниками профессионального туристического конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Первые туристические стрит-арт маршруты с посещением известных в регионах граффити, муралов, настенных росписей уличных художников начали разрабатываться Мастерами на креативной сессии фестиваля «Таврида.АРТ». Теперь поучаствовать в создании уникального туристического продукта приглашают жителей Курганской области.

Мастера гостеприимства – конкурс для талантливых работников индустрии сервиса и туризма, развивающих туристическую привлекательность регионов нашей страны.

«Часто, когда собираешься в путешествие в неизвестный тебе регион, на помощь приходит путеводитель – это пособие для туристов рассказывает про историю городов и ключевые точки притяжения, о памятниках и объектах архитектурного наследия, подсказывает, где сделать остановку на обед и сон. Но что же делать людям, нестандартно подходящим к своим путешествиям и желающим открывать в новых городах креативные городские пространства и классные арт-объекты? Наш путеводитель подскажет самые яркие маршруты по шедеврам уличных художников России, а также точки питания и отдыха, погружающие путешественников в атмосферу творчества и уличного искусства», – рассказывает руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.

Мастера гостеприимства предлагают жителям Курганской области присоединиться к созданию «Путеводителя по объектам современного искусства России». Предложения по включению граффити, муралов, настенных рисунков в путеводитель можно отправить на почту press@welcomecup.ru с пометкой «Стрит-арт путеводитель» до конца сентября.

По материалам пресс-службы конкурса «Мастера гостеприимства»