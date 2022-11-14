Зауральцы принимают участие в создании «Карты добра»

Во Всемирный день доброты Курганское областное отделение Русского географического общества запустило акцию «География добрых дел». Желающие поучаствовать должны вступить в группу «География добрых дел», сделать доброе дело и опубликовать на странице сообщества короткий фото- или видеоотчёт с хештегом #география_добрых_дел с указанием населённого пункта. На основе этих сообщений будет создана «Карта добра», наглядно показывающая количество добрых дел на территории каждого города, села, района или области, рассказали в Курганском областном отделении РГО.

Представители географического общества призывают жителей Зауралья сделать добрые дела: «Оглянитесь вокруг. Возможно, кто-то рядом нуждается именно в вашей помощи и поддержке. Особенно сейчас, в непростое для каждого из нас время, в непростое время для нашей страны очень важно быть вместе. Быть вместе с теми, кому вы нужны. Это могут быть ваши близкие или просто прохожие. Это могут быть домашние или дикие животные, это может быть природа. Да, природа тоже нуждается в вашей заботе и внимании». Чем больше добрых дел будет сделано, тем больше будет «Карта добра».

Несмотря на то, что акция началась только вчера, на странице сообщества выложены уже добрые дела со всей Курганской области. Так, лисьевские школьники вместе с родителями изготовили свои дизайнерские кормушки, развесили их на улице и заполнили их кормом. А ученики и их родители из 9А класса Далматовской средней общеобразовательной школы №2 отправили бойцам недорогие, но эффективные медицинские препараты – осенью наступает пора простудных заболеваний, от которых не застрахован никто.

А в селе Губерля Юргамышского муниципального округа 2 девушки увидели во время прогулки в лесу бутылки, пакеты, бумажки и поваленные ветки от деревьев. «Мы сбегали до дома за пакетами и подобрали мусор, а после дошли до мусорного бака и избавились от этого ужаса», - рассказала одна из девушек Татьяна Показаньева. В Юргамыше также сортируют мусор. Организатор проекта «Эко-школа» Антон Паршунас отметил: «Сортировать мусор просто, у нас это вошло в привычку вместе с «Разделяйкой Юргамыш».

Как вы понимаете, сделать доброе дело не так уж и сложно. Можно помочь кому-то из близких, очистить улицы от мусора, сделать кормушки для птиц – в общем, добрых дел может быть много. Присоединяйтесь к акции «География добрых дел» и помогайте заполнить «Карту добра»!

Фото со страницы сообщества "География добрых дел" в соцсети "Вконтакте".

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