Зауральцы приводят в порядок береговые линии водных объектов

Сотрудники Курганского управления лесами в лесу, вдоль дороги у посёлка Придорожного в Кетовском районе собрали 2 куб. м. мусора. Столько здесь накопилось за месяц, со времени проведения предыдущего субботника.

32 мешка мусора собрали у береговой линии старицы Битёвки в ЦПКиО - в рамках акции «Чистый берег». В текущем году зауральцы очистили 316,5 км береговой линии 148 водных объектов, сообщили в группе правительства Курганской области в соцсети «Вконтакте». В акции приняли участие почти три тысячи волонтёров, речь идёт о всех муниципальных образованиях области. Мероприятие оранизуют в рамках Всероссийской акции «Вода России», оно является частью Национального проекта «Экология».

Свой вклад вносят сотрудники департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, отделения по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации. ООО «Чистый город» оказывает содействие по вывозу собранного мусора.

Фото Анастасии Пережегиной.