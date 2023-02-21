Зауральцы проверят свои знания в области жилищного законодательства

Жителей Курганской области приглашают написать «Диктант ЖКХ».

Всероссийская акция проходит по всей стране, продлится она до 14 апреля. Проверить свои знания в области жилищного законодательства, норм и правил предоставления жилищных и коммунальных услуг, механизмов общественного контроля в жилищной сфере могут все желающие.

Необходимо пройти онлайн-тестирование на сайте Фонда капитального ремонта fkr45.ru. В правом верхнем углу размещен баннер «Диктант ЖКХ» с активной ссылкой на портал «Школа ЖКХ». Тест состоит из вопросов, относящихся к сфере управления многоквартирным домом и предоставления ЖКХ-услуг, уточнили в пресс-службе главы региона. Каждый участник акции получит электронный сертификат.

Напоминаем, что в государственной жилищной инспекции Курганской области работает «горячая телефонная линия»: 8(3522) 43-21-45. Также можно обратиться в службу государственных жилищных инспекторов: 8(3522) 43-32-17

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