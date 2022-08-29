Зауральцы проверят знания по истории Великой Отечественной войны

«Диктант Победы» состоится 3 сентября 2022 года в каждом уголке нашей страны и за ее пределами. В международной патриотической акции смогут принять участие жители Кургана и области.

В общей сложности в городах и районах Курганской области организовали 92 площадки, на которых зауральцы смогут написать «Диктант Победы». Регистрация на сайте диктантпобеды.рф начнётся 3 сентября в 15:00 по местному времени, сам диктант – в 16:00. В течение 45 минут жителям региона предстоит проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны.

Список площадок «Диктанта Победы-2022» в городе Кургане:

– Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова, ул. Комсомольская, д. 30;

– Курганский городской инновационно-методический центр, ул. Гоголя, д. 103а;

– РИК КРО ВПП «Единая Россия», ул. Володарского, д. 65;

– Курганский государственный университет, ул. Советская, д. 63, к. 1;

– Курганский Дом молодежи, ул. Сибирская, д. 8;

– РАНХИГС, ул. Карла Маркса, д. 147а;

– Курганский государственный колледж, пр. Конституции, д. 75;

– средняя школа № 7, 3 мкр-н, д. 4а;

– средняя школа № 52, ул. Алексеева, д. 11;

– средняя школа № 5, 6 мкр-н, д. 16а;

– средняя школа № 44, ул. Бородина, д. 41;

– лицей № 12, ул. Кравченко, д. 28;

– средняя школа № 17, ул. Московская, д. 26;

– средняя школа № 23, мкр-н Увал, ул. Интернатовская, д. 46;

– гимназия № 47, ул. Зорге, д. 37;

– средняя школа № 43, ул. Тимирязева, д. 38а;

– средняя школа № 40, пр. Конституции, д. 56;

– средняя школа-интернат № 17, ул. Карбышева, 56;

– детская железная дорога, Центральный парк культуры и отдыха, д. 1.

Напомним, в 2022 году международная акция «Единой России» «Диктант Победы» состоится в день окончания Второй мировой войны.

Организаторы акции – партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество при содействии большого числа государственных, общественных организаций и силовых структур: Рособрнадзора, Россотрудничества, Минпросвещения России, движения «Волонтёры Победы», Российского союза ветеранов, Минобороны, МВД, Росгвардии, МЧС. Мероприятие «Диктант Победы» ежегодно поддерживается Фондом президентских грантов.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, с каждым годом количество участников акции неуклонно растёт: если в 2019 году «Диктант Победы» написали около 100 тысяч человек, то в 2021 году – уже 1,5 млн участников. Для проведения «Диктанта Победы» в 2022 году уже заявлено уже более 17,5 тысяч площадок.