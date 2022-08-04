Зауральцы проявят свои таланты на фестивале «Батуринская святыня»

Курганский областной Дом народного творчества объявил о проведении фестиваля «Батуринская святыня», посвященного 205-летию со дня рождения выдающегося русского церковного деятеля, учёного, дипломата, археолога, историка, религиозного писателя, начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина).

Фестиваль пройдет 23 августа 2022 года на базе Спасо-Преображенского храма села Батурино Шадринского района Курганской области, являющегося одной из самых ранних каменных построек на территории Курганской области. Храм имеет культурное, историческое и мемориальное значение.

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ

Инструментальная музыка:

- исполнение духовной, народной и классической музыки (сольные инструменты, ансамбли, оркестры).

Вокальное искусство:

- вокальное искусство (хоры, ансамбли, солисты).

Хореография:

- тематические авторские постановки.

Художественное и прикладное творчество:

- станковое искусство, живопись, графика;

- скульптура (малая форма);

- декоративно-прикладные произведения.

Православное кино, телевидение и IT (информационные технологии):

- киноработы, телеработы (игровые, документальные фильмы, музыкальные клипы, социальная реклама), анимации (мультфильмы);

- IT (веб-сайты, мультимедийные проекты).

Фотография:

- искусство фотографии.

Представленные образцы творчества по содержанию и форме должны соответствовать православной тематике. Вокальные номера исполняются а капелла, а также с использованием

использованием инструментального сопровождения. Допускается использование электронного носителя (USB-флеш-накопитель) в качестве музыкального сопровождения.

Исполнение под фонограмму песни с записанными голосами - не допускается. Возраст участников фестиваля не ограничен.

Заявки на участие принимаются до 10 августа 2022 года по адресу: 640020, г. Курган, ул. Гоголя, д. 30 (контактный телефон: 8(3522)-46-44-16), или по электронной почте: kodnt3@yandex.ru

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