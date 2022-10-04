Зауральцы расскажут о своих первых учителях в социальных сетях

Департамент образования и науки Курганской области в рамках Большой учительской недели, которая в эти дни проходит в стране в преддверии профессионального праздника педагогов, организует флешмоб #Первыйучитель45.

Принять участие могут все желающие. Нужно рассказать на своей странице в соцсетях о своём первом учителе, передать ему тёплые слова и поздравления с предстоящим праздником, прикрепить фото и хештег #Первыйучитель45. Как отметили в пресс-службе департамента образования и науки, самые искренние и тёплые публикации появятся на страницах официальных пабликов департамента в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Telegram».

Большая учительская неделя стартовала для всего педагогического сообщества России в канун профессионального праздника. Ее мероприятия предваряют старт Года педагога и наставника, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В эти дни будут подведены итоги различных всероссийских конкурсов педагогического мастерства, пройдет большое количество значимых мероприятий, организованных как на федеральном, так и на региональных уровнях.

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