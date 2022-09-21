Зауральцы расскажут всей стране об успешных практиках помощи семьям

В городе Кемерово 21 сентября дан старт XIII всероссийскому форуму «Вместе – ради детей! Доступная и качественная помощь», участие в нём принимает делегация Курганской области.

Форум будет проходить в течение трёх дней в очном и онлайн-форматах. От нашего региона в состав участников очной части Форума вошли заместитель начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области Ирина Кудрявцева, начальник управления соцобслуживания ведомства Светлана Кибанова, детский омбудсмен Курганской области Алена Лопатина, заместитель председателя регионального отделения «Российского детского фонда» Лариса Соколова, директор Курганского центра социальной помощи семье и детям Ольга Мищенко и руководитель Курганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Светлана Кокухина.

Как сообщает vk.com/upr45, ключевые темы, которые будут обсуждаться в рамках форума 2022 года, затрагивают развитие инфраструктуры организаций социального обслуживания с учетом потребностей семей с детьми и обеспечение непрерывной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Также на форуме расскажут, как оказать помощь ребенку с психоэмоциональной травмой и справиться с деструктивным поведением в подростковой среде.

В рамках форума пройдут встречи в Зале друзей. Это площадка для неформального общения и обмена опытом. Здесь представители делегации Курганской области подробно расскажут об успешных практиках помощи семьям с детьми, поддержанных Фондом. Так, благодаря практике «Шеринг-мастерские» зауральские семьи с низким уровнем дохода могут на безвозмездной основе взять на прокат профессиональное оборудование или инструменты и с их помощью выполнить работу для своей семьи, обучиться новой специальности или даже открыть свое дело. На сегодняшний день такой услугой уже воспользовались 94 семьи. Технология – одно из мероприятий регионального комплекса мер «Развитие эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях», поддержанных Фондом.

