Зауральцы с интересными идеями по улучшению качества жизни в России вступают в борьбу за гранты

Зауральцы могут побороться за гранты на поддержку значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Стартовал третий сезон международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Заявки принимаются на сайте премия.мывместе.рф до 15 мая 2023 года. Общий грантовый фонд премии в 2023 году – 90 млн рублей, сообщает молодёжный портал Зауралья.

Участниками могут стать российские и иностранные граждане старше 14 лет, некоммерческие организации, учреждения, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы.

Подать заявку можно в 11 номинациях в различных сферах, в том числе: помощь гражданам, экология, туризм, раскрытие талантов и воспитание личности, развитие здравоохранения и культуры здорового образа жизни, сохранение исторической памяти и многое другое. В этом году добавилась номинация «Обучение служением» и спецноминация «Наставничество года».

Полуфинал премии пройдёт в формате очной защиты на окружных форумах добровольцев #МЫВМЕСТЕ. Участники получат уникальную возможность пройти специальную образовательную программу и улучшить свои проекты, применив на практике советы от федеральных экспертов. Свои проекты финалисты будут защищать в Москве очно.

Обладатели международной премии #МЫВМЕСТЕ смогут выбрать себе наставника из числа членов оргкомитета, известных государственных и общественных деятелей, первых лиц страны, сообщили в пресс-службе главы региона. Кроме того, они получат общественное признание, грант на реализацию инициативы до 3 млн рублей, путешествие по России от программы «Больше, чем путешествие», информационную поддержку от партнёров. Также смогут пройти обучение в Центре знаний «Машук», Мастерской управления «Сенеж», Университете креативных индустрий от арт-кластера «Таврида».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.