Зауральцы сделают фото с лепестками и расскажут в соцсетях истории спасения своих детей

Зауральцев приглашают присоединиться к масштабному всероссийскому флешмобу #Белые_лепестки.

«Именно так называют недоношенных детей, кожа которых настолько прозрачна, что видно каждый сосудик. Белые лепестки — это символ хрупкости и несгибаемой воли к жизни», - прокомментировала главный врач перинатального центра Татьяна Осина.

Тем, кто заинтересовался,необходимо сделать фото с символом флешмоба — белым лепестком — в любом исполнении: нарисовать на щеке, на ладошке, на листочке, вырезать из бумаги или даже связать.

«Если вы родители или взрослый человек, родившийся раньше срока, то написать вес в граммах при рождении. Написать текст, в котором сказать «спасибо» мамам и папам, которые боролись за вашу жизнь, врачам, на плечи которых легла ответственность за ваши жизни. По возможности написать свою историю, которая может поддержать родителей других недоношенных детей», - пояснила Татьяна Осина.

Информацию нужно разместить в комментариях к записи в соцсетях с хештегами #белые_лепестки и #17ноября.

Жители Зауралья уже активно публикуют свои истории и фотографии. «Для каждой женщины главное в жизни - рождение ребёнка. А когда это происходит преждевременно, случается большой стресс. Но благодаря слаженным и грамотным действиям команды профессионалов ПЦ все происходит быстро и гладко. Мой сынок родился на 32 неделе с весом 1410 гр и ростом 40 см. Сейчас ему шесть лет, мы полностью здоровы», - рассказала Лариса Девяшина.

Она поблагодарила врачей, которые с ней работали, и отдельно отметила Татьяну Осину, собравшую команду высококвалифицированных специалистов.

Добавим, что благотворительный фонд «Подари солнечный свет» в честь Всемирного дня недоношенных детей и при поддержке региональных омбудсменов, деятелей культуры, общественных организаций и бизнес-сообществ перед 17 ноября каждый год проводит мероприятия в поддержку детей, семей, врачей.

Фото со страницы главного врача Курганского областного перинатального центра в соцсети «Вконтакте».

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