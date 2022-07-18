Зауральцы смогут подать исковые заявления в электронном виде

Накануне в прямом эфире на официальной странице областного правительства в социальной сети «ВКонтакте» выступил начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области Александр Лаврентьев.

Он рассказал, что на сегодняшний день в нашем регионе ведут работу 53 мировых судьи. Ежегодно они рассматривают более 300 тысяч дел: гражданских, уголовных (небольшой тяжести) и дел об административной ответственности.

«Основной задачей управления является обеспечение деятельности мировых судей. Сюда входят мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного характера, которые направлены на обеспечение для судей полного и независимого осуществления правосудия. Особо подчеркну, управление не означает контроль, судьи у нас независимы и подчиняются только закону. Мы судьями не командуем. А помимо обеспечения деятельности, с 2019 года наше управление занимается составлением списков присяжных заседателей Курганской области. Именно это наши основные задачи и цели», - подчеркнул Александр Лаврентьев.

В своем выступлении он особо отметил уже ставшую возможность подачи заявлений в электронном виде.

«Вопрос цифровой трансформации в нашей стране идет уже не первый год. Это касается всех сфер жизни. Первыми в судебной системе РФ стали работать в электронном виде арбитражные суды, так как они рассматривают иски и споры между юридическими лицами. Затем в таком виде начали работать областные и районные суды. В прошлом году проводился пилотный проект в нескольких регионах России, когда подача заявлений в электронном виде была возможна уже мировым судьям. По выявленным проблемам сейчас идет доработка программного обеспечения, после чего такая возможность будет доступна для всех жителей России. Уже сейчас у каждого мирового судьи есть свой сайт, где размещается вся информация о работе. В дальнейшем через эти же сайты будет возможна и подача заявлений», - особо отметил начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей.

При этом он подчеркнул, что просто написать письмо и отправить его по электронной почте не означает его принятие в работу. Нужно тщательно поработать над содержимым и пройти обязательную идентификацию. Для этого у заявителя должна быть усиленная и классифицированная цифровая подпись, либо отправить его через сайт Госуслуг.

Василий Малухин.

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