Зауральцы смогут посетить санатории и получить кешбэк 20%

Cедьмой этап акции «Туристический кешбэк» стартует 25 августа. В акции принимают участие три санатория Курганской области: «Сосновая роща», «Озеро Медвежье» и «Лесники».

Эти оздоровительные учреждения отдыхающие смогут посетить и получить кешбэк 20%, сообщили в пресс-службе главы региона. Возврат можно оформить только при онлайн-бронировании и оплате по карте «МИР».

Условия участия гостей санаториев в программе туристического кешбэка:

1. До выполнения оплаты карта должна быть зарегистрирована на официальном сайте программы кешбэка МИР.

2. Путёвку нужно забронировать и оплатить с 25 августа по 10 сентября 2022 года.

3. Сама поездка должна проходить в период с 1 октября по 25 декабря 2022 года.

4. Оплата должна быть произведена картой «МИР» в размере 100% стоимости путёвки.

5. Продолжительность отдыха в санаториях должна быть минимум 3 ночи (4 дня).

Путёвка в санатории «Сосновая роща» или «Озеро Медвежье» должна быть забронирована и оплачена на сайте zauralkurort.ru.

Затраты на путёвку в эти санатории с учётом кешбэка составит от 1600 рублей за сутки, без кешбэка стоимость составит от 2000 рублей за сутки (стоимость зависит от категории номера для проживания).

Фото предоставлено отделом по санаторно-курортной деятельности.