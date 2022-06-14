Зауральцы смогут рассказать о нарушениях моратория на проверки

Правительство РФ усилило контроль соблюдения ограничений на проведение проверок в текущем году. На портале “Госуслуги” запущен сервис, позволяющий жителям сообщать о нарушениях моратория на проверки. Жалобы обещают рассмотреть в течение одного рабочего дня.

Напомним, мораторий был введен 10 марта текущего года. Он коснулся как плановых, так и внеплановых проверок по всей стране. Исключение составили отдельные виды проверок социально значимых объектов по вопросам соблюдения санитарных и пожарных требований, а также опасных производственных объектов.

По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко, после введения моратория было отменено проведение более 218 тысяч проверок, из них плановых – более 158 тысяч и внеплановых – 60 тысяч.

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