Зауральцы, собираетесь усыновить ребёнка – запишитесь в школу приёмных родителей

Школы приёмных родителей помогают детям, оставшимся без маминого тепла и ласки, обрести любящую семью.

В 2021 году обучение в Школе подготовки приёмных родителей прошли 205 семейных пар, планирующих взять на воспитание приёмных детей, сообщает группа правительства региона в соцсети «Вконтакте».

Подготовка кандидатов в замещающие родители осуществляется в школах приёмных родителей, которые работают на базе Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Кургане (контактный телефон: 8(3522)44-52-81), в Катайске (контактный телефон: 8(35251)2-31-88).

Если вы хотите стать приёмными родителями, подарить радость материнской любви и отцовской заботы детям, которые в этом очень нуждаются, приходите в органы опеки и попечительства по месту жительства. А «Школа приемных родителей» поможет вам создать настоящую дружную семью!

По данным Главного управления социальной защиты населения Курганской области на 1 июня 2022 года в регионе зарегистрировано 2229 замещающих семей, в которых воспитываются 3563 ребёнка.

Фото Николая Пушилина.

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