Зауральцы собрали около четырёх тонн продуктов для прибывших в Россию жителей ДНР и ЛНР

- Собрали около четырёх тонн гуманитарной помощи. Я очень рад, что в Курганской области столько неравнодушных людей, - комментирует, сортируя банки и пакеты, волонтёр Владислав Цибарев.

Одежду и продукты с длительным сроком хранения жители Зауралья в течение месяца приносили в региональный центр добровольчества. 8 июня студенты местных техникумов и колледжей загрузили коробки в газель для отправки на склад.

- Меня пригласили поучаствовать в акции по погрузке гуманитарной помощи для нуждающихся. Хорошо, что в нашем регионе есть люди, которые помогут и питанием, и вещами. Волонтёрил до этого на подобных мероприятиях. Считаю, что это важно, нужно, полезно. Нам не тяжело, а им – хоть какая-то поддержка, - отмечает студент Курганского техникума сервиса и технологий Влад Цибарев.

В ближайшие дни груз отправят нуждающимся из Донецкой и Луганской народных республик.

- За весь период мы собрали более 102 тонн гуманитарной помощи. Откликаются как простые жители Кургана и области, так и организации. Нам очень хорошо помогают комплексные центры социального обслуживания населения из районов, частные предприниматели, предприятия, - рассказала координатор регионального центра сбора гуманитарной помощи Ксения Курьина.

Пункты сбора работают во всех городах, районах и округах в центрах социальной защиты, региональных учреждениях профобразования. Центра развития добровольчества в Кургане расположен по адресу: улица Советская, 110. Здесь приём помощи ведут в рабочие дни с 8:30 до 16:30.

Екатерина Черепанова. Фото Николая Пушилина.

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