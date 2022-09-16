Зауральцы участвуют в Добро.Конференции

Делегация Курганской области принимает участие в Добро.Конференции. 500 представителей центров общественного развития собрались в Казани, чтобы узнать больше о возможностях социальной франшизы Добро.Центр и разработать программу развития социальных инициатив в своих регионах.

Участники уже прошли аккредитацию, получили раздаточную продукцию и посетили экскурсионную программу. Побывали в Благовещенском соборе Казанского кремля, национальной библиотеке республики Татарстан, в экстрим-парке «Урам».

Сегодня волонтёров ждёт торжественное открытие конференции, презентация социальной франшизы Добро.Центр и Ассоциации волонтёрских центров, сообщает Молодёжный портал Зауралья. После состоится встреча со спикерами, пройдут стратегические сессии и неформальные беседы. Образовательный блок позволит гостям погрузиться в тему социальных технологий и предпринимательства.

В течение двух дней участники конференции обменяются лучшими практиками по таким направлениям, как информирование граждан о волонтёрстве и благотворительности, система мотиваций граждан, социальное проектирование, корпоративные программы с бизнесом, донорство.

Фото с сайта prospekt45.ru.

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