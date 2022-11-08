Зауральцы в режиме онлайн могут убедиться в подлинности организации по проверке счётчиков

Проверить компанию, осуществляющую поверку счетчиков воды, поможет сайт Росаккредитации poverka.fsa.gov.ru.

Если вы сомневаетесь в добросовестности компании или хотите узнать, какие организации поверяют счетчики в вашем населенном пункте, воспользуйтесь реестром. Процедура займёт несколько секунд. Нужно знать название компании, ИНН или номер записи в реестре аккредитованных лиц.

Если после ввода данных в соответствующие поля появится информация об аккредитованном лице, такая компания может проводить поверку счетчика и вносить сведения в единый реестр Росстандарта, а если информация отсутствует, такая компания не имеет права проводить поверку, сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, вы можете искать подходящие организации просто по адресу. Достаточно ввести название населенного пункта. Поиск выдаст все совпадения.

