Зауральцы в соцсетях расскажут о традициях своих семей

Зауральцам предлагают рассказать о семейных ценностях в рамках акции «Семья. В центре традиций».

Необходимо до 10 июля разместить насвоейличнойстраницеилинастраницесообществаЦентра культуры народов Россиивсоциальнойсети « Вконтакте » информацию последующим номинациям: «Добрыйобычаймоейсемьи», «Дерево любви», «Семейные династии», «Творческая семья». В каждой из них свои правила. Нужно подготовить костюмы, фото, слайды, тексты, снять видеоролики. Чем интереснее рассказ о семье, тем больше шансов на победу.

Обязательное условие участия – быть подписанным на сообщество Центра культуры народов России, поставить #вцентретрадиций.

Добавим, что в Кургане праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности пройдут 8 июля. Основные площадки развернутся в Центральном парке культуры и отдыха и в музее истории города.

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