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Зауральцы в соцсетях расскажут о традициях своих семей

Готовят фото, видео, презентации, некоторые даже разучивают песни и стихи.

7 июля, 2022 - 09:00

Зауральцам предлагают рассказать о семейных ценностях в рамках акции «Семья. В центре традиций».

Необходимо до 10 июля разместить насвоейличнойстраницеилинастраницесообществаЦентра культуры народов Россиивсоциальнойсети «Вконтакте» информацию последующим номинациям:  «Добрыйобычаймоейсемьи», «Дерево любви», «Семейные династии», «Творческая семья». В каждой из них свои правила. Нужно подготовить костюмы, фото, слайды, тексты, снять видеоролики. Чем интереснее рассказ о семье, тем больше шансов на победу.

Обязательное условие участия – быть подписанным на сообщество Центра культуры народов России,  поставить #вцентретрадиций.

Добавим, что в Кургане праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности пройдут 8 июля. Основные площадки развернутся в Центральном парке культуры и отдыха и в музее истории города.

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7 июля, 2022 - 09:00

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