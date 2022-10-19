Зауральцы в течение суток могут выловить одного судака или линя - больше нельзя

Незнание правил рыболовства не отменяет наказания за их нарушение. Даже если они претерпели изменения и трактуются по-новому.

Как сообщают в отделе госконтроля по Курганской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, до 1 сентября 2027 года будут действовать измененные правила как для любительского, так и для промышленного рыболовства.Так, например, внесено дополнение в таблицу суточной нормы добычи биоресурсов. Каждый гражданин теперь вправе выловить в течение суток лишь одного судака, одного налима или одного линя. Кроме того, внесено уточнение в вопрос ловли речных раков, а минимальный размер пойманной промышленным рыболовством щуки установлен в 40 сантиметров.

Текст названного документа находится в свободном доступе в социальных сетях. Познакомиться с его содержанием никаких проблем не составляет. И сделать это рыболовам придётся.

Владимир Седанов. Фото из открытых источников.

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