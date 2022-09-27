Зауральцы вышли в финал Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой»

Всероссийский грантовый конкурс «Молоды душой» проводится в четыре этапа. Конкурс направлен на поддержку волонтёрских центров и социальных проектов с целью развития добровольческого движения среди старшего поколения, улучшения качества жизни «серебряных» волонтёров и общества в целом, а также для раскрытия потенциала и содействия в самореализации волонтёров.

Участники подавали заявки с 17 августа до 12 сентября. После этого до 16 сентября экспертная комиссия определила финалистов. На следующий этап прошли 275 проектов (222 из них – направление «Социальные проекты», а 53 – направление «Добро. Центры. Молоды душой»).

На реализацию социальных проектов выделены гранты до 300 тысяч рублей. От Курганской области в финал прошли два представителя: Александр Глухих с проектом «Патриотические квесты «Родину любить» в номинации «Память поколений» и Татьяна Рулёва с проектом «Помогатор» в номинации «Профессиональная траектория».

С 18 сентября по 2 октября проходит третий этап конкурса – финалисты защищают проекты. Сначала участники узнают, как правильно создать презентацию, представят её и ответят на вопросы экспертной комиссии и оргкомитета конкурса. Награждение победителей состоится на Всероссийском форуме «серебряного» добровольчества в Ростове-на-Дону, который будет проходить с 1 по 4 октября.

Всероссийский грантовый конкурс «Молоды душой» организован Ассоциацией волонтёрских центров совместно с Благотворительным фондом «Память поколений». Партнёрами выступают Минтруд России, Росмолодёжь, Роспатритот и Национальные проекты.

Информация предоставлена пресс-службой Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой». Фото – Волонтёры 45.

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