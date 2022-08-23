Зауралье может побороться за субсидию на создание модульных спортзалов и умных спортплощадок

В России стартовал приём заявок от регионов на получение субсидии по федпроекту «Бизнес-спринт» в 2023 году. Средства выделяются на условиях софинансирования на строительство спортивных объектов, которые создаются с привлечением частных инвестиций. На эти цели из федерального бюджета планируется направить более 3 млрд рублей, сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Президент говорил о важности участия бизнеса в решении социальных задач, в частности поддержке спорта в стране. Федеральный проект «Бизнес-спринт» как раз предполагает участие предпринимателей в формировании качественной и доступной среды для занятий спортом взрослых и детей. Под строительство ФОКов, стадионов и спортплощадок, а также на закупку инвентаря и выкуп объектов инвесторы смогут получить льготные кредиты», – сказал Дмитрий Чернышенко.

По словам главы Минспорта РФ Олега Матыцина, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будут предоставлены льготные кредиты в размере 4%. Это обеспечит им дополнительную поддержку при реализации проектов в сфере физической культуры и спорта.

Прием заявок на предоставление субсидий проходит на сайте Минспорта России до 2 сентября 2022 года. Для получения федеральной субсидии субъектам необходимо представить на конкурс маркетинговые исследования о целесообразности строительства с анализом потребностей населения в физкультурно-оздоровительных услугах, а также финансово-экономическое обоснование инвестиционного проекта.

Фото Николая Пушилина.