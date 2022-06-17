Зауралье – регион с самым большим рывком в рейтинге инвестклимата

Президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме назвал Курганскую область регионом с самым большим рывком в Национальном рейтинге инвестиционного климата.

Наш регион улучшил свое положение в рейтинге сразу на 36 позиций, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Большая роль в создании современной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. На площадке Петербургского форума традиционно отмечаю те субъекты федерации, которые добились значимого прогресса в Национальном рейтинге инвестиционного климата, которое ведёт Агентство стратегических инициатив <…> Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом. Это Курганская область – рост на 36 позиций<…>», - отметил Владимир Путин на пленарном заседании форума.

Также глава государства на заседании форума подчеркнул, что настоящий, прочный успех приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей Родиной:

«Бизнес — гораздо больше, чем прибыль. Так и есть. А изменение жизни вокруг чрезвычайно важная вещь для самореализации. Дома надежнее. Те, кто не хотел услышать этот посыл, потеряли на Западе сотни миллионов долларов. Вот такое вот. Не наступайте на старые грабли. Наша страна обладает гигантским потенциалом, инвестируйте здесь, поддерживайте образование и университеты», - подчеркнул глава государства.