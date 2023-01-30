Зауралье стало единственным регионом в УрФО, где замедлились годовые темпы роста цен

Годовая инфляция в Курганской области в декабре 2022 года замедлилась до 11,3% после 11,5% в ноябре. Зауралье – единственный регион в УрФО, где годовые темпы роста цен замедлились. О том, какие факторы повлияли на ослабление инфляция в регионе, «Новому миру»рассказали в Отделении Курган Банка России.

Так, по данным главного регулятора банковской системы страны, годовой темп прироста цен на продовольственные товары опустился до 10,6%. Прошлым летом местные сельхозпроизводители собрали хороший урожай масличных культур, сахарной свеклы, пшеницы и гречихи. Поэтому рост цен на продукты переработки этих культур (майонез, сахар, макаронные изделия) замедлился. Из-за увеличения производства сахара снизились темпы прироста цен на печенье и шоколадные конфеты. Продолжила дешеветь гречневая крупа, а пшеничную муку можно купить по более низкой цене, чем годом ранее.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в декабре снизился до 11,7%. Региональные поставщики смогли закрепиться в каналах параллельного импорта. Зауральцы по-прежнему откладывают некоторые покупки, из-за чего наблюдается невысокий потребительский спрос. При таких условиях динамика цен на отдельные товары длительного пользования пошла вниз. В частности, замедлился годовой рост цен на обувь и одежду, отдельные виды бытовой техники и электроники. Повышение цен на легковые машины сдерживало расширение предложения автомобилей китайских брендов.

А вот в сегменте услуг темп прироста цен увеличился до 12,3%. Главная причина – динамика цен на коммунальные услуги. Индексация тарифов, которая планировалась в июле 2023 года, была перенесена на декабрь 2022-го. Кроме того, операторы связи включили возросшие издержки на обновление и обслуживание оборудования в абонентские тарифы, из-за чего увеличились годовые темпы прироста цен на услуги сотовой связи.

В Отделении Курган Банк России отметили, что годовая инфляция в целом по стране замедлилась до 11,9%. По прогнозу, она продолжит снижаться и весной 2023 года может даже кратковременно опуститься ниже 4% за счет эффекта базы. Однако с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и может вернуться к 4% в 2024 году.

Фото с сайта freepik.com.

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