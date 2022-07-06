Зауралье ждёт гостей на «Фестиваль грязи-2022»

Праздник пройдёт в Петуховском муниципальном округе, где расположена одна из главных достопримечательностей Курганской области – озеро Медвежье. Это один из крупнейших в России высокоминерализованный водоём с залежами лечебных грязей. Основные туристические продукты озера: это лечебная грязь, рапа (высококонцентрированный раствор солей) и минеральная вода.

Рапа озера Медвежье сульфатно-хлоридного магниево-натриевого типа с минерализацией 156-360 г/л. Содержание солей по концентрации не уступает израильскому Мёртвому морю. Ванны оказывают противовоспалительное, обезболивающее, противоаллергическое, стимулирующее действие на мышцы, кожу, кости, суставы, нервную и эндокринную системы, усиливает иммунные свойства организма и обмен веществ.

Минеральная вода «Медвежье–11» — среднеминерализованная лечебно-столовая хлоридно-натриевая вода с минерализацией 6,5 г/л, и содержанием железа, брома, йода. Состав воды остаётся постоянным уже в течение 40 лет, рекомендована для лечения больных хроническими заболеваниями ЖКТ, обмена веществ.

Фестиваль грязи впервые презентовали в 2018 году, мероприятие стало визитной карточкой озера Медвежье. Слой грязи на лицах, одежде и телах - своеобразный дресс-код для участников.

В этом году праздник состоится 30 июня, близ села Новое ИльинскоеПетуховского муниципального округа (на берегу озеро Медвежье). Старт – в 11:00.

Всё начнётся с масштабного парада участников, который возглавят символ Петуховского муниципального округа – петух и символ озера Медвежье - медведь. Будут организованы ремесленная выставка-распродажа, сельскохозяйственная выставка, выставка предприятий малого бизнеса, личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, выставка изделий народных мастеров.

Спортивная составляющая праздника - «Медвежий забег», экстремальный велопробег и «Молодецкие забавы». Кулинарная часть — фестиваль ухи «Рыбная слобода», где участники соревнуются в мастерстве приготовления традиционного русского блюда.

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