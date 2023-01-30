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Зауралец на чужом автомобиле уехал в соседний регион

До пяти лет он может провести за решёткой.

21 января, 2023 - 08:30

В одном из населённых пунктов Шатровского округа угнали автомобиль.

41-летний ранее судимый местный житель незаконно проник в ВАЗ-2104. Водитель оставил машину незапертой, с ключами в салоне. К нему присоединился приятель, которого злоумышленник убедил в том, что управляет транспортом на законных основаниях.

Обнаружив пропажу автомобиля, потерпевший обратился в полицию. Полицейские остановили нарушителя на территории соседнего региона.

Возбуждено уголовное дело.Пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщает, что за неправомерное завладение машиной без цели хищения за решёткой нарушитель может провести до пяти лет. С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль вернули владельцу.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

 

 

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21 января, 2023 - 08:30

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