Зауралец на чужом автомобиле уехал в соседний регион

В одном из населённых пунктов Шатровского округа угнали автомобиль.

41-летний ранее судимый местный житель незаконно проник в ВАЗ-2104. Водитель оставил машину незапертой, с ключами в салоне. К нему присоединился приятель, которого злоумышленник убедил в том, что управляет транспортом на законных основаниях.

Обнаружив пропажу автомобиля, потерпевший обратился в полицию. Полицейские остановили нарушителя на территории соседнего региона.

Возбуждено уголовное дело.Пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщает, что за неправомерное завладение машиной без цели хищения за решёткой нарушитель может провести до пяти лет. С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль вернули владельцу.

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