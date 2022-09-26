Зауралец получил 10 миллионов рублей на развитие сельского туризма

Проект сельского этнокультурного туристического комплекса «БЪЛАГОСТЬ», автором которого является Андрей Олецкий,высоко оценили в Министерстве сельского хозяйства РФ.Он выиграл грант в размере 10 миллионов рублей для развития сельского туризма.

Основная идея проекта – это создание уникального направления - сельского туризма в Курганской области, Шадринского района.

Этнокомплекс предназначен для круглогодичного проживания граждан, проект нацелен на отдых, получение оздоравливающего эффекта, навыка ремесленного дела, аграрного дела, основ животноводства и растениеводства. Познание культурного наследия, укрепление семейных ценностей.

Проект позволит полностью погрузиться в настоящую деревенскую жизнь, насладится атмосферой русской деревни, пропитанной историей, традициями и обычаями русского народа. Обратиться к истокам и культурному наследию, изучению обычаев и ремесел, характерных для нашего региона, ознакомления с местной народной одеждой, фольклором и местным диалектом.

Планируется привлекать туристов из соседних регионов, а в летнее время организовать детский трудовой летний лагерь или детское волонтерское движение. Как сообщает группа «Вконтакте» «Опоры России», куда входит Андрей Олецкий, в создание этнокультурного туристического комплекса благоприятно повлияет на инфраструктуру Шадринского района и обеспечит новые рабочие места.

Фото из группы vk.com/opora_kurgan.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.