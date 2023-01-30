Зауралец получил два года строгого режима за удар и оскорбление полицейского

С полицейскими шутки плохи – житель города Далматово теперь знает это наверняка. 17 октября 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории городского парка в городе Далматово, публично высказал слова грубой нецензурной брани в адрес сотрудника полиции и применил насилие – нанёс удар кулаком в левую часть лица правоохранителя, после чего оторвал погон с форменной куртки сотрудника.

В ходе судебного следствия мужчина признал вину в совершении преступления по ч.1 ст. 318 УК РФ. Преступление было совершено при неснятой судимости за другое умышленное тяжкое преступление. Подсудимый не встал на путь исправления, выводов никаких не сделал.

Далматовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя –осужденный на два года отправится в исправительную колонию строгого режима.

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