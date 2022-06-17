Зауральская делегация провела ряд деловых встреч в Санкт-Петербурге

На полях XXV Петербургского международного экономического форума делегация Курганской области 16 июня провела ряд деловых встреч, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона и расширение сотрудничества с крупными компаниями.

Заместитель губернатора Курганской области – руководитель представительства Курганской области при Правительстве Российской Федерации Андрей Алексеев обсудил с генеральным директором Некоммерческого партнерства «Ассоциация предпринимателей «Бельгийско-Люксембургская Торговая Палата» Олегом Прозоровым вопросы реализации соглашения о сотрудничестве и развития межрегиональной промышленной кооперации. Соглашение о сотрудничестве между правительством области и ассоциации было заключено в прошлом году. Стороны и дальше намерены укреплять внешнеэкономические отношения.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, вопросы кооперации в сфере АПК, в том числе по выращиванию сельскохозяйственных культур для нужд пивоваров, Андрей Алексеев обсудил с руководителем направления по взаимодействию с региональными органами государственной власти крупной пивоваренной компании ABInBevEfes Вячеславом Ефимовым. В состав ABInBevEfes в России входят 11 заводов. Компания заинтересована в сотрудничестве с сельхозпредприятиями.