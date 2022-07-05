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Зауральская делегация работает на «Иннопроме»

В Екатеринбург приехали гости более чем из 60 регионов страны.

4 июля, 2022 - 13:15

Представители Курганской области сегодня, 4 июля, работают на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Курганскую область представляют: директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалёв, президент торгово-промышленной палаты Кургана Илья Назаренко, член курганского регионального отделения «Деловой России» Олег Бердюгин, а также ряд руководителей предприятий Курганской области.

В рамках форума запланированы встречи с промышленными и финансовыми представителями крупнейших российских компаний, а также с делегациями стран СНГ по вопросам сотрудничества, сообщает пресс-служба губернатора.

Международная выставка «Иннопром» собирает на своих площадках представителей более чем из 60 регионов страны.

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4 июля, 2022 - 13:15

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