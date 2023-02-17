Зауральская многодетная семья передала участникам СВО тушу коровы

Семья Петра и Юлии Колычевых из деревни Шестаково Частоозерского округа передала целую тушу коровы безвозмездно на мясокомбинат «Велес» для изготовления тушенки, которую затем отправят участникам СВО.

Юлия – учитель школы в селе Восточном. Петр занимается личным подсобным хозяйством, выращивает крупный рогатый скот, птицу, которые потом реализует на продажу.

«В семье растут три дочки, и для них поступок родителей – это лучший пример настоящей любви к Родине. Свое решение Петр объясняет просто – в спецоперации участвуют дальние родственники и знакомые, и он решил не оставаться в стороне», - рассказали в главном управлении социальной защиты населения Курганской области.

На следующей неделе мясокомбинат приступит к изготовлению консервов. Как говорят специалисты предприятия, из мяса этой коровы получится 430 банок говяжьей тушенки. Все будет доставлено бойцам, которые сегодня сражаются за Родину.

Напомним, по всей области открыты и функционируют пункты приема гуманитарной помощи от населения. Только 8 февраля из Кургана было отправлено 15 тонн различного груза.

Сбор помощи бойцам на передовую, обеспечение их необходимым снаряжением и экипировкой организованы по инициативе губернатора Вадима Шумкова, также как и адресная помощь семьям мобилизованных.

Фото с сайта freepik.com

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