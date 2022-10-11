Зауральская молодёжь пополнит «Книгу рецептов России»

Жители Курганской области в возрасте от 14 до 35 лет могут принять участие в онлайн-конкурсе «Книга рецептов России».

Нужно приготовить национальное блюдо, красиво оформить его и снять видео. Затем необходимо разместить видеоролик с рецептом продолжительностью до пяти минут в соцсети «ВКонтакте» с хештегами: #добро45, #КнигарецептовРоссии, #про45. Сделать это можно с 20 октября по 1 ноября.

Итоги конкурса подведут 4 ноября, в День народного единства. Как рассказали в Центре молодёжных инициатив и программ ЦРСК, победителей определят по количеству лайков в социальных сетях. Авторы трёх лучших публикаций получат памятные подарки. Пожалуй, это один из самых вкусных конкурсов. Кстати, пока думаете, чем именно удивить аудиторию и порадовать своих близких на кухне, можете посмотреть видеоролики других участников.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.